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Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.

Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.
Çan Belediyesinin otobüsüyle öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Müdürlüğüne getirilen minik öğrencilere itfaiye müdürü ve personeli tarafından itfaiyenin sadece insan hayatına değil, tüm canlılara yönelik yapılan çalışmaları, itfaiye araçları ve işlevleri, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken durumlar aktarıldı. Minik öğrenciler aldıkları bilgi sonrası itfaiye personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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