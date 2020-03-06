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Çanakkale Belediye Başkanı’ndan skandal sözler Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: "Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor. TSK’nın İdlib’e yönelik operasyonu yetkin bir biçimde planlanan bir operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor" "Şehitler tepesi garibanların tepesi, gariban şehitler demek lazım"

İHA

Çanakkale Belediye Meclisi'ne HDP seçim barajını geçtiğinde vatandaşa pilav dağıtan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın skandal sözleri damgasını vurdu. Rusya ve Suriye Rejimi'nin terör örgütlerine karşı savaştığını iddia eden Belediye Başkanı Gökhan, "İdlib operasyonu yetkin bir biçimde planlanan operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor. İdlib operasyonunu kim yönetiyor, hangi komutan yönetiyor. Kimse bilmiyor" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı’ndan skandal sözler Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: "Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor. TSK’nın İdlib’e yönelik operasyonu yetkin bir biçimde planlanan bir operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor" "Şehitler tepesi garibanların tepesi, gariban şehitler demek lazım"

Çanakkale Belediye Meclisi’ne HDP seçim barajını geçtiğinde vatandaşa pilav dağıtan CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın skandal sözleri damgasını vurdu. Rusya ve Suriye Rejimi’nin terör örgütlerine karşı savaştığını iddia eden Belediye Başkanı Gökhan, "İdlib operasyonu yetkin bir biçimde planlanan operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor. İdlib operasyonunu kim yönetiyor, hangi komutan yönetiyor. Kimse bilmiyor" dedi.
Çanakkale Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı dün akşam yapıldı.
2015 yılında HDP seçim barajını aştığında pilav dağıtmasıyla tanınan CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı’nın adının dahi kimse tarafından bilinmediğini, İdlib’deki operasyonu yöneten komutanın kim olduğunun bilinmediğini öne sürerek, "İdlib’deki komutanlar kim? Rütbeliler kimler. Bu operasyon yetkin bir biçimde planlanan bir operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor. Bizim vatandaşlarımız ölüyor. Birçok şeyi bilmiyoruz. Hayatını kaybedenler kişi değil insan. Bütün Türkiye’deki yurttaşların evlatları. Orada Türkiye tarafından terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Terör örgütleri destekleniyor. Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor. Ak Parti ve MHP’li üyelerin dediği PKK PYD tarafı başka. Onlar orada yok. Suriye’de bulunduğumuz yerde onlar yok. PYD PKK ayrı bir yerde" dedi.
Şehit cenazelerinin geldiğini hatırlatan Ülgür Gökhan, "Acı haber gelince evlerin önüne gidiliyor. Şehit cenazeleri boyasız badanasız, çatısız, yolları yamuk yumuk evlerden çıkıyor. İşsizlikten dolayı profesyonel askerliği tercih etmiş gariban aile çocukları. Hiç memur çocuğu şehit olanı görmedim. Bedelli askerlik var. Parayı veren yırtıyor. Yöneticilerin çocukları ne askerlik yapmış merak ediyorum. Varlıklı bir ailenin çocuğuydum. Rapor alıp gitmeme şansım yüksekti. Vatan borcu diye askerliğimi yaptım. Herkes yapmak noktasındaydı. Garibanlara kaldı. Şehitler tepesi garibanlar tepesi, gariban şehitler demek lazım. Başkasının cebinden harcamayın. Suriye toprağında Atatürk’le mukayese etmek bile abesle iştigal. Suriye toprağından toprak mı alacağız. Biz güvenliğimizi sağlamalıyız. Orada Suriye’de laik bir rejime karşı savaşan diğer unsurlara dinci unsurlara destek olduk. IŞİD’in hortlamasına da biz sebep olduk. Dezonformatik bilgilerle kamuoyu yanıltılıyor. Olayların gerçekliği var. İncelemek lazım. Biraz da yurt dışı haberleri de izlemek lazım" diye konuştu.
İdlib’de Rusya gerçeğinin bilindiğini öne süren Gökhan, "Rusya’nın Esad’a göğüs gereceğini bilmiyor muyduk. Biz teröriste karşı savaşmıyorduk. Terörist dediğiniz sizin desetklediğiniz ÖSO’cular. Siz Türkiye’nin teröre karşı savaştığına inanmış olabilirsiniz. Bizim görüşümüz farklı Baştan yanlış düğme ilikledik. Şimdi gömlek düzelmiyor" şeklinde konuştu.
Çanakkale Meclisi’nde söz alan MHP ve AK Partili sözcüler de, terör odaklarının yerinde bertaraf edilmesi için Türkiye’nin son 5 yılda konsept değiştirdiğini belirterek, "Türk Ordusu ülke sınırlarını korumak için Suriye’de. Güçlendirilmiş savunma sanayimizle başarılı bir hareket yapıyoruz. Bunu da emperyal güçlerin takındıkları tavırdan anlıyoruz. Kimse şehit olmasını asla istemiyor. Ama Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak. Ülke güç duruma düşünce ülke için hayatını feda edenler olacak. Türkiye’nin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de menfaatleri korundu. Libya’da yapılan anlaşma münhasır ekonomik bölgemizi 10 kat arttırdı. Savunma sanayimiz ve donanmamız atılım peşinde. Uçak gemisi yapar hale geldik. Sorunlarımız var. İnşallah bunları birlik beraberlik içinde halledeceğiz. Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Herşeyin rayına geleceğini umuyoruz. Ama Türkiye Esad’a, PKK’ya, El Kaide’ye, FETÖ’ye darbe üstüne darbe indirdikçe ses CHP ve HDP’den geliyor" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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