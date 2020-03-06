Çan Belediyesi ortak kullanım alanlarını ilaçladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çan Belediyesi ortak kullanım alanlarını ilaçladı

İHA

Çan Belediyesi ortak kullanım alanlarını ilaçladı

Çan Belediyesi tarafından vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri için toplu ulaşım araçları dezenfekte edilip ilaçlandı.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çan Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında, özel halk minibüslerinde, akıllı duraklarda ve belediye binasında virüslere karşı mücadele etmek amacıyla ilaçlama yaptı. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı toplu ulaşım araçları, akılı duraklar ve belediyemiz hizmet birimleri solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşın titiz bir temizlik çalışması yaptık. Temizlik çalışmaları kapsamında, yolcu koltukları, camlar, havalandırma kapakları, tutunma yerleri ve zemin önce temizlendi, ardından da ilaçlandı. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Bu uygulamamızı periyodik aralıklar halinde kalabalık ortamlarda, ortak kullanım alanlarında ve temasın yoğun olduğu bölgelerde sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga itfaiyesi eğitim ve tatbikatlara devam ediyor
YEREL HABERLER Biga itfaiyesi eğitim ve tatbikatlara devam ediyor
ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu
YEREL HABERLER ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. ...
45 Rus turizm acentesi Çanakkale'de buluştu
YEREL HABERLER 45 Rus turizm acentesi Çanakkale'de buluştu
Çanakkale Belediye Başkanı’ndan skandal sözler Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: "Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor. TSK’nın İdlib’e yönelik operasyonu yetkin bir biçimde planlanan bir operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor" "Şehitler tepesi garibanların tepesi, gariban şehitler demek lazım"
YEREL HABERLER Çanakkale Belediye Başkanı’ndan skandal ...
Çanakkale'de 15 taksi plakası ihaleye çıkarılıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de 15 taksi plakası ihaleye çıkarılıyor
Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti
Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi
Baharın müjdecisi leylekler kendini Çanakkale'de gösterdi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler kendini Çanakkale'de ...
Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye
YEREL HABERLER Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli ...
(Görüntülü) Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' ...
Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale ...
`Midilli´deki göçmenler Atina´ya götürülüp sınır dışı edilecek´ iddiası
YEREL HABERLER `Midilli´deki göçmenler Atina´ya götürülüp sınır dışı ...
(Görüntülü) Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası’nı unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası’nı unutmadı
Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için düzenek çıktı
YEREL HABERLER Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için ...
Lapseki'de lise öğrencilerine yangın eğitimi
YEREL HABERLER Lapseki'de lise öğrencilerine yangın eğitimi
Çanakkale'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Göçmenlerin Kuzey Ege’deki umuda yolculukları amatör kamera tarafından görüntülendi Düzensiz göç hareketi lastik botta amatör kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Göçmenlerin Kuzey Ege’deki umuda yolculukları amatör ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
(Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' ...
Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' Akdeniz'e iniyor
17 Burda AVM’den 8 Mart hatırası
YEREL HABERLER 17 Burda AVM’den 8 Mart hatırası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X