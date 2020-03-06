Sahil Güvenlik Midilli'ye giden 41 göçmeni durdurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahil Güvenlik Midilli'ye giden 41 göçmeni durdurdu

DHA

Sahil Güvenlik Midilli'ye giden 41 göçmeni durdurdu


Mustafa SUİÇMEZDilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.  Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerden göçmen geçişlerine can güvenliği nedeniyle izin verilmediğini açıkladı.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte göçmenlerin Edirne´den Avrupa'ya geçişleri sürerken, Ayvacık ilçesi Assos açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan 39´u Afganistan, 2´si Senegal uyruklu 41 kaçak göçmen, denizden yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Can güvenliğinin olmaması nedeniyle denizden geçişleri engellenerek Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.
DENİZLERDE GÖÇMEN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR
Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerden göçmen geçişlerine izin verilmediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu´nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi´nden geçişlerine izin verilmiyor.
Tüm Türkiye´de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor. Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor.
Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor. Yunanistan, Ege Denizi´nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.
Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 05 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda toplam 3425 kaçak  göçmen,  2020 yılının başından bugüne kadar 49 olayda toplam 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır."
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Mustafa SUİÇMEZ-Dilara ERDİNÇ
2020-03-06 18:22:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga'da İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Biga'da İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması ...
Minik trafik dedektiflerinden emniyete ziyaret
YEREL HABERLER Minik trafik dedektiflerinden emniyete ziyaret
Çanakkale'deki camilerde Korona Virüs uyarısı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki camilerde Korona Virüs uyarısı
Cuma hutbesinde Korona Virüs uyarısı
YEREL HABERLER Cuma hutbesinde Korona Virüs uyarısı
Çan Belediyesi ortak kullanım alanlarını ilaçladı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi ortak kullanım alanlarını ilaçladı
Biga itfaiyesi eğitim ve tatbikatlara devam ediyor
YEREL HABERLER Biga itfaiyesi eğitim ve tatbikatlara devam ediyor
ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. oldu
YEREL HABERLER ÇOMÜ Kadın Tenis Takımı 45 üniversite arasından 3. ...
45 Rus turizm acentesi Çanakkale'de buluştu
YEREL HABERLER 45 Rus turizm acentesi Çanakkale'de buluştu
Çanakkale Belediye Başkanı’ndan skandal sözler Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: "Rusya ve Esad terör örgütlerine karşı savaşıyor. TSK’nın İdlib’e yönelik operasyonu yetkin bir biçimde planlanan bir operasyon değil. Aniden verilen kararlarla yalan yanlış işler yapılıyor" "Şehitler tepesi garibanların tepesi, gariban şehitler demek lazım"
YEREL HABERLER Çanakkale Belediye Başkanı’ndan skandal ...
Çanakkale'de 15 taksi plakası ihaleye çıkarılıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de 15 taksi plakası ihaleye çıkarılıyor
Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti
Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi
Baharın müjdecisi leylekler kendini Çanakkale'de gösterdi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi leylekler kendini Çanakkale'de ...
Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye
YEREL HABERLER Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli ...
(Görüntülü) Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' ...
Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale ...
`Midilli´deki göçmenler Atina´ya götürülüp sınır dışı edilecek´ iddiası
YEREL HABERLER `Midilli´deki göçmenler Atina´ya götürülüp sınır dışı ...
(Görüntülü) Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası’nı unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası’nı unutmadı
Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için düzenek çıktı
YEREL HABERLER Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için ...
Lapseki'de lise öğrencilerine yangın eğitimi
YEREL HABERLER Lapseki'de lise öğrencilerine yangın eğitimi
Çanakkale'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Göçmenlerin Kuzey Ege’deki umuda yolculukları amatör kamera tarafından görüntülendi Düzensiz göç hareketi lastik botta amatör kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Göçmenlerin Kuzey Ege’deki umuda yolculukları amatör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X