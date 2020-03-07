Kaçak göçmenlerin Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçişine izin yok

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlere izin verilmediğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlerine izin verilmiyor."

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