Pakistan savaş gemisi 'Yarmook', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKAKLE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Pakistan Donanması'na ait, 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Pakistan Donanması'na ait 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-03-07 09:54:37



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