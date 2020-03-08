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'TCG Nusret', 105 yıl sonra aynı rotada

DHA

'TCG Nusret', 105 yıl sonra aynı rotada


Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'deki TCG Nusret Gemisi, 105 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izleyerek, mayın dökülen hatta bu kez çelenk bıraktı.
Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak amacıyla 2011 yılında Gölcük'te aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Mayın Gemisi, 105 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yüzer iskelesinde bağlı olan TCG Nusret Mayın Gemisi, bu sabah 07.15´te mayın dökülen hatta doğru yol aldı. Saat 08.15'te 105 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkiinde tören yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile askeri personel ve davetliler katıldı.
'GİTTİLER, GEÇEMEDİLER, GEÇEMEYECEKLER'
Nusret Mayın Gemisi'nin, Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TCG Nusret Gemi Komutanı Yüzbaşı Bora Öykü Baran, "Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne aittir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şu anda bulunduğumuz noktaya varmıştır. Nusret Mayın Gemisi'nin 105 yıl önce bugün, güvertesinde bulunan 26 mayını aynı rota üzerinde, aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür.Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önlem alınan Nusret'in, hiçbir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden saat 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur, geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir.Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir: Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler" dedi.
Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, 105 yıl önce mayın bırakılan noktaya çelenk bıraktı. Daha sonra mayınlara çarparak batan Ocean, Bouvet, Goliati, Irresistible batıklarının bulunduğu bölgeye geçildi.
Tören, Vali Tavlı'ya Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te bordasında taşığı 'Nusret 1915' yazısının bir örneğinin hediye edilmesiyle sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2020-03-08 09:54:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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