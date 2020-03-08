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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den Kadınlar Günü mesajı

İHA

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den Kadınlar Günü mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir kutulama mesajı yayımladı.
"Çağdaş toplumda referans, kadının toplumdaki yeridir" başlığıyla bir açıklama yayımlayan ve tüm kadınların bu özel gününü kutlayan Başkan Öz, "8 Mart, tüm dünyada emekçi kadınların; kendilerini ailede, toplumda, politik, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit birey olarak kabul etmeyen zihniyetlere omuz omuza karşı çıktığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereken kültürel, eğitimsel ve yasal çalışmaların yapılması isteklerini dile getirdiği mücadele ve dayanışma günüdür. Kadınların aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamak, kadının insan haklarını gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkı sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumlulukları sadece yılda bir gün değil her gün tüm dünya kadınları, tüm insanlık için hatırlamalı, girişimlerimizi buna göre yapmalıyız. Unutulmamalıdır ki; çağdaş toplumda referans, kadının toplumdaki yeridir. Çünkü kadınların kamu ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması sağlanmadıkça, barışçı ve adil toplumu oluşturmak mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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