Ayvacık’ta itfaiyeden okullarda yangın tatbikatı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sivil savunma haftası nedeniyle itfaiye ekiplerince ortaokullarda yangın tatbikatı yapıldı.

Ayvacık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, tatbikat esnasında öğrencilere yangının çıkma sebepleri konusunda bilgiler verdi. Ekipler, Ayvacık Atatürk Ortaokulu’nda yapılan tatbikatta yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi. Tatbikatın ardından öğretmen ve öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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