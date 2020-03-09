Troya Yılı’nın eserleri ÇOMÜ'de sergileniyor

2018 Troya Yılı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Troya Kültür Sanat Şöleni’nde ortaya çıkan eserlerin açılış töreni ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleştirildi.

Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Köksal ve ÇOMÜ mensupları katıldı. Törende, 2018’de ilan edilen Troya Yılı etkinliklerinden olan ve ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Troya Kültür Sanat Şöleni kapsamında; Öğr. Gör. Berna Batur, Arş. Gör. Zeynep Oral ve Arş. Gör. Derya Arslan tarafından yapılan “Hektor’un Mirası Troya” isimli çini pano, Öğr. Gör. Şeref Doğan tarafından “2018 Troya Yılı Anısına” isimli mimari seramik pano ve Doç. Yeşim Zümrüt danışmanlığında Yüksek Lisans Öğrencisi İlker Özyıldırım tarafından yapılan 11 adet zemin göbek çalışması, ÇOMÜ Rektörlüğü ve ÇASEM’in katkılarıyla Eğitim Fakültesine armağan edildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, eserlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, “ÇOMÜ’nün her yerinde sanat dokunuşları olmasını istiyoruz. Troya Yılı kapsamında ortaya çıkan bu eserler Eğitim Fakültesi binasındaki yerlerini aldı, diliyorum ki bu eserler daha da çoğalır” dedi.

Törenin ardından, ÇOMÜ’lü eser sahibi akademisyenlere ve öğrencilere ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Dinçer Köksal tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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