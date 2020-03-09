Çanakkale´de, uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 2-8 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonlarda, `Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak´ suçundan 17 şüpheli, `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti´ suçundan 4 şüpheli, `Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun´ kapsamında 1 şüpheli ve farklı suçlardan aranması bulunan 4 şüpheli olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 26 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti´ suçundan 2, farklı suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 ecstasy, 1,64 gram skunk, 6,66 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-03-09 16:29:33
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