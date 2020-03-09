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Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

DHA

Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor


Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hayrettin Yılmaz'a (60) ait bir keçi, 5 ayaklı oğlak doğurdu. Yürüyemeyen 40 günlük oğlak, sahibi Yılmaz'ın yardımıyla beslenebiliyor. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvan kendisi doğuramadı. El atma usulüyle doğum yaptırdım. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. 3 ön ayak, 2 de arka ayak olmak üzere toplam 5 ayaklı bir oğlak doğdu. Büyük şaşkınlık yaşadım" dedi. 
Bayramiç ilçesine bağlı Doğancı köyünde 15 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan evli ve 2 çocuk babası emekli imam Hayrettin Yılmaz'ın keçilerinden biri 2 oğlak doğurdu. Oğlaklardan bir tanesi 5 ayaklı dünyaya geldi. Önde 3, arkada 2 ayağı olan oğlak ayağa kalkamıyor. Yardımsız beslenemeyen 5 ayaklı oğlağa, sahibi Hayrettin Yılmaz, biberon ile süt veriyor. Oğlağın 3 ayağında 2 tırnak, bir ayağında tek tırnak, bir ayağında ise 3 tırnak olduğu görüldü.
Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ve şaşkın olduğunu belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvancılığı 15 yıldır yapıyorum. Keçilerden biri 2007 yılında ön ayakları olmayan bir oğlak doğurmuştu. Bir de bu sene 5 ayaklı oğlağım oldu. Hayvan kendisi doğuramadı. Kendi yöntemimizle el atma usulüyle doğum yaptırdık. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. Düzeltmeye çalıştım olmadı. Bu vaziyette doğum yaptı. Baktım ki 5 tane ayağı var. 3 tane ön ayak, 2 tane arka ayak. Fakat dengesini sağlayamıyor. 40 gündür yatıyor. Ayağa kalkamıyor. Biberonla besliyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.
Veteriner Alper Parer ise, "Genellikle bu doğum, anomollerinin sebepleri gen yakınlığı, akrabalığı çiftleştirmesinden dolayı oluyor. Birçok sebebi oluyor. Ama genellikle bölgemizde kendinden koç ve teke katanlarda daha sık görülebiliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2020-03-09 18:54:17

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