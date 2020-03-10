(Görüntülü) Çaldığı 5 televizyon ve ocağı satmış

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ÇANAKKALE?de bir iş yerinden 5 LCD televizyon ve 1 set üstü ocağı çalan şüpheli G.S. (30), polisler tarafından yakalandı. G.S.'nin sattığı televizyonlar ve ocak bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart günü bir iş yerinden 5 LCD televizyon ve 1 set üstü ocağın çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüpheli G.S., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinden çalındığı tespit edilen televizyonlar ve ocak şüphelinin sattığı yerden alınarak sahibine teslim edildi. Şüpheli G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2020-03-10 14:55:44



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