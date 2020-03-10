Rus savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 16.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 17.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.
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