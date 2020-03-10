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Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

DHA

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi


Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Pınar Gezer (39), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Pınar Gezer'in eşi Güner Gezer, emniyetteki ifadesinin ardından, Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek üzere Adliyeye getirildi. Gezer, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bayramiç ilçesi Tepecik mahallesinde dün akşam saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, bir okulda hizmetli olarak çalışan Pınar Gezer, iddiaya göre üçüncü kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek düştü. Olay sırasında evde bulunan Güner Gezer, eşinin balkondan düştüğünü fark edince, komşularına seslenip yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Gezer'in yakınları sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli ölümü araştıran polis hayatını kaybeden Pınar Gezer'in eşi Güner Gezer'in ifadesine başvurdu. Emniyetteki ifadesinde Güner Gezer, "Odada oturuyorduk. Eşim sigara içmek için balkona çıktı. Düştüğünü bile fark etmedim. Sadece bir ses geldiğini duydum. Balkona gittiğimde eşimin balkondan aşağıya düşmüş olduğunu fark ettim" dedi. Pınar Gezer'in eşi Güner Gezer, emniyetteki ifadesinin ardından, Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek üzere Adliyeye getirildi. Gezer, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri ise, olayın yaşanmadan önce de Pınar Gezer'in düştüğü ileri sürülen balkonun duvarı üzerinde otururken gördüklerini iddia etti.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Pınar Gezer'in cenazesi, Bayramiç ilçesi Atatürk caddesindeki evine getirildi. Bu sırada Pınar Gezer'in kızı Dilay Gezer gözyaşlarına hakim olmadı. Yakınları Pınar Gezer'in tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bayramiç Çarşı caminde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğancıköy'de toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2020-03-10 18:19:07

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