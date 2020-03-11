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Çanakkale’de çiftçilere finansal okuryazarlık eğitimi verildi

İHA

Çanakkale’de çiftçilere finansal okuryazarlık eğitimi verildi

Türkiye’nin öncü tohum firmalarından MAY Tohum, 'Kazanmayı Bilen Çiftçi' projesi kapsamında çiftçilere verdiği eğitimlerle tarıma destek oluyor.
1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, Türk tarım sektöründe katma değer sağlamak için yatırımlarına devam ediyor. MAY Tohum, ArGe faaliyetlerine, tohum üretim süreçlerine ve çalışanlarına yaptığı yatırımların yanı sıra çiftçilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle finansal okuryazarlık ve üretim teknikleri konularında bilgilendirmeler yaparak, çiftçilerin farkındalıklarını arttırıyor. Sürekli gelişim vizyonuyla geliştirdiği Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi ile MAY Tohum, tarım sektörünün en önemli paydaşları olan çiftçileri, ziraî üretim süreçlerindeki teknik konular ve bütçe ve finans yönetimi konularında bilgilendirmeyi hedefliyor.
Kazanmayı Bilen Çiftçi projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çiftçilerle bir araya gelmeyi planlayan MAY Tohum, Çanakkaleli çiftçilere yönelik tarımsal üretimde bütçe yönetimi, nakit yönetimi, yatırım yönetimi, risk yönetimi, emeklilik planlama konularını içeren finansal okuryazarlık eğitimini verdi. Çiftçilerin üretimdeki verimliliklerini arttırmalarına yönelik geliştirilen sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağı olan Çanakkale’deki eğitime çiftçiler ilgi gösterdi. Programın ilk bölümünde, eğitimci yazar Hakan Turgut tarafından konuyla ilgili slayt gösterisi eşliğinde bilgiler verildi. Programın ikinci kısmında ise “Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Teknikleri ve Pülvarizatörlerin Kalibrasyonu” konularında teknik bilgilendirme yapıldı.

“Kurulduğumuz günden bu yana gelişime yatırım yapıyoruz”
MAY Tohum Marka Müdürü Selcan Şenol, “MAY Tohum olarak burada ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi’ projesi kapsamında çiftçilerimizin karşısındayız. MAY Tohum olarak kurulduğumuz günden bu yana sürekli gelişime yatırım yapıyoruz. Daha verimli çeşitler için ArGe faaliyetlerimize yatırım yapıyoruz. Daha kaliteli tohumlar için üretim süreçlerimize yatırımlar yapıyoruz. Çiftçilerimize daha iyi teknik destekler verebilmek için çalışanlarımızın gelişimine yatırımlar yapıyoruz. Bizim için en önemli paydaşımız olan çiftçilerimizin gelişimi için de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi’ projesi de bu projelerimizden bir tanesi. 3 yıldan bu yana özellikle yem bitkileri ve hayvan beslemesi konusunda çalışan çiftçilerimize yönelik özel hayvan besleme ve silajlık mısır yetiştiriciliği konularında eğitim projeleri gerçekleştiriyorduk. 2020 yılı itibariyle bunların kapsamını biraz daha genişletmek istedik. Çiftçilerimizin kazançlarını, yatırımlarını, üretim maliyetlerini daha verimli yönetebilmelerine katkı sağlayacak finansal okuryazarlık eğitimlerimizi planladık. Bugün Çanakkale’de bu eğitimlerin 2’incisini gerçekleştiriyoruz. İlkini Konya’da, Konyalı çiftçilerimiz ile beraber gerçekleştirdik. Bugün de özellikle MAY Tohum olarak yurt içi ve yurt dışı pazara satışa sunduğumuz tohumları üreten Çanakkaleli çiftçilerimizle ve Balıkesir yöresinden kadın çiftçilerimizle birlikteyiz“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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