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Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi

DHA

Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi


Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Doğan ZELOVA-Ayhan AKKAYA/ÇANAKKALE, (DHA) -  ÇANAKKALE'de, 124 toplu taşıma aracında, koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden ve dün itibariyle Türkiye'de de görülen koronavirüse ve diğer salgınlara karşı alınan önlemler için Çanakkale'de de çalışma başlatıldı. Çanakkale Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı. Halk Otobüsü Garajında, 103 halk otobüsü, 16 Çanakkale Belediyesi ve 5 Kepez Belediyesi otobüsü olmak üzere toplam 124 toplu taşıma aracı, koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi. 
Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Koronavirüse karşı otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Sabaha karşıda trafik başlamadan önce otobüs duraklarımızı, otogarımızı ilaçlayacağız. Sosyal tesislerimiz ve bize ait olan alanlarda gerekli tedbirleri almaya başlıyoruz. Otobüsleri daha önceden de ilaçlıyorduk ama şimdi bu koronavirüs Türkiye'ye girdiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanınca biz daha yoğun biçimde tedbirimizi almak durumundayız. Biz bireysel olarak, vatandaş olarak hepimiz dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bu topyekün bir sağlık seferberliğ" dedi.
Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir ise, "Koronavirüsü dünyada görüldü. Türkiye'de de bir tane vaka görüldü. İnşallah ülke olarak bu süreci kayıpsız atlatırız. Bizde yüzlerin, binlerce kişinin bindiği toplu taşıma araçlarında ilaçlatıyoruz. Esnaf arkadaşları da duyarlılığı için teşekkür ederim. Köy minübüsleri, öğrenci servisleri, taksi durakları ve otogar da ilaçlanacak" diye konuştu.
GELİBOLU'DA OKULLAR KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇLANDI
Gelibolu ilçesinde de, koronavirüse karşı ana sınıflar, ilk ve ortaokullar ile liselerde bir haftada önce başlayan dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.
BİGA'DA OTOBÜS TERMİNALİNDE DE ÖNLEM
Biga ilçesi lehirler arası otobüs terminalinde de koronavirüs ve tüm bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlanarak dezenfekte işlemi yapıldı. Temizlik personeli, tuvalet, giriş ve çıkış kapıları, oturma yerleri, bekleme alanları, bahçe, otobüs terminalinin içi, firmalara ait bankolar ve dükkanlar dezenfekte edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2020-03-11 16:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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