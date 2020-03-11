Çanakkale´de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan R.İ.E., jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bayramiç ilçesi Menderes mahallesinde ikamet eden R.İ.E.'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı öğrenildi. Ekipler R.İ.E'nin evinde yaptığı aramada 2 viyol (fide yetiştirme kabı), viyolde ekili 20 kenevir fidesi, viyolden sökülmüş 17 kenevir fidesi, viyolde yataktanmış 50 kenevir tohumu, 5 kenevir dikimi için kullanılan aparat takımı, 1 define arama detektörü, 2 çapa, 1 kürek, 2 tırmık ele geçirdi. Şüpheli R.İ.E. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-03-11 17:05:42



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