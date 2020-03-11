Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE´de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son 2 günde il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti´ suçundan yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1008,35 gram Metamfetamin ve 2,35 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 9 bin 190 TL ile 505 Amerikan Doları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-03-11 17:47:52



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