Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor

İHA

Meslek liseli öğrenciler korona virüse karşı gece gündüz Türk malı dezenfektan üretiyor

Çanakkale'de Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, korona virüse karşı ürettikleri yerli malı dezenfektan ürünleri pek çok şehre gönderiyor. Çoğu zaman yoğun talebe yetişmekte zorlanan öğrenciler, ürettikleri temizlik malzemeleri ile takdir topluyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde bugünlerde korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kimya öğretmenleri eşliğinde virüse karşı Türk malı dezenfektanlar üreten lise öğrencileri, farklı şehirlerden peş peşe gelen yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor. Yaklaşık 30 öğrencinin çalıştığı atölyede tuz ruhundan sıvı sabuna kadar 20'ye yakın dezenfektan malzeme üretiliyor.

"Ülkemize katkı sağladığı için mutluyuz"
Türkiye genelinde dezenfektan malzeme üretimi yapan 26 meslek lisesinden biri olan Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin başarısını değerlendiren Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, 'İda' markasıyla üretime gece gündüz devam eden öğrencilere ve onlara destek olan öğretmenlere teşekkür ederek, "Yenice Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizde 2017 yılında ArGe çalışmalarına başladık. Kimya bölümümüzde şu anda yaklaşık 30 öğrencimizle beraber üretim yapıyoruz. İlk üretime başladığımız 2017 yılının 2. yarısında 130 bin ciroya ulaştık. Okulumuzdaki üretim miktarı yaklaşık olarak 2018 yılında da 5 milyon ciroya ulaştı. Öğretmen ve öğrencilerimiz şu anda bakanlık onaylı 20 çeşit temizlik ham maddesi ve temizlik ürünü ortaya koymaktadır. Son zamanlarda Çin'de yayılan korona virüsle alakalı olarak da Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan üretimine başladık. Yenice ve bölge iller için yoğun bir şekilde gece ve gündüz çalışarak dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hem öğreniyorlar hem üretiyorlar. Tabii korona virüsle alakalı olarak da dezenfektan üretiminde ülkemize ve bakanlığımıza katkı sağladığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Çankırı gibi şehirlerimize de gönderdik"
Öğrencilere rehberlik eden Kimya Öğretmeni Dilek Bagana, korona virüsün Türkiye'de tespit edilmesi sonrası taleplerin arttığını vurgulayarak, "Son dönemlerde dünya genelinde korona virüs hastalığının gündeme gelmesiyle öğrencilerimizle beraber dezenfektan üretmeye başladık. Bu şekilde ilimizde doğan ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta ilin taleplerini, daha sonra çevre illerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz ve ham maddelerimizin hepsi yerlidir, Türk malıdır. Bunlarla üretim yapıyoruz. Biz şöyle üretim yapıyoruz; talep alıyoruz, talebi karşılıyoruz. Çanakkale dışında Diyarbakır, Manisa, Şanlıurfa, Çankırı gibi şehirlerimize de gönderdik. Korona virüs ülkemize girdiğinden beridir talepleri karşılayamıyoruz. Gece gündüz çalışacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Çanakkale'de otobüs yazhanelerinde koronavirüs tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de otobüs yazhanelerinde ...
Yazıhanelerde 'korona virüs tatili' kuyruğu
YEREL HABERLER Yazıhanelerde 'korona virüs tatili' kuyruğu
Lapseki'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Lapseki'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl ...
(Görüntülü) Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy, ...
Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı
YEREL HABERLER Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, ...
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Ülgür Gökhan'a: "Bu ilk vukuatı değil"
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan Ülgür ...
Ayvacık’ta okullar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Ayvacık’ta okullar ilaçlanıyor
Ayvacık'ta İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıl ...
(Görüntülü) Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' coşkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' ...
(Görüntülü) Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' coşkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' ...
Ayvacık’ta lastik botla Midilli'ye giden 45 göçmen karaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık’ta lastik botla Midilli'ye giden 45 göçmen ...
Çanakkale’de Zafer Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de Zafer Haftası kutlamaları başladı
İdlib gazisi iyileşip görevine dönmeyi dört gözle bekliyor
YEREL HABERLER İdlib gazisi iyileşip görevine dönmeyi dört gözle ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine operasyon
YEREL HABERLER Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine operasyon
Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni durdurdu
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik, Ayvacık'ta denize açılan 45 göçmeni ...
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Çanakkale´de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı
(Görüntülü) Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında ...
Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ...
Çanakkale’de şehir içi otobüsler koronavirüse karşı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de şehir içi otobüsler koronavirüse karşı ...
Biga'da korona virüs için tedbirler alınıyor
YEREL HABERLER Biga'da korona virüs için tedbirler alınıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde koronavirüs eğitimi
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü'nde koronavirüs eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X