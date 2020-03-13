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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsün rakamlarla sosyal medya analizi

İHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, uluslararası medya kuruluşlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve konuşma analizleri de oldukça dikkat çekti.

Koronavirüsün rakamlarla sosyal medya analizi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, uluslararası medya kuruluşlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve konuşma analizleri de oldukça dikkat çekti.
Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte hazırladığı raporda, koronavirüs hakkındaki konuşmaları analiz etti. Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile birlikte 21 Ocak 11 Mart 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının koronavirüs ile ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz etti. Çin’in Wuhan şehrinde ilk vakanın görülmesiyle hızla yayılan koronavirüs, ölü sayısının artışıyla insanları paniğe sürükledi. Sosyal medya kullanıcıları salgın ile ilgili güncel gelişmeleri ve vaka sayısını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere çeşitli kuruluşların resmi hesaplarından takip etti.
Dünya’yı adeta paniğe sürükleyen salgın ile ilgili sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age dergisi ile birlikte Twitter, YouTube, forum siteleri, bloglar ve haber sitelerindeki paylaşımları; Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça ve Farsça dillerinde yapılan paylaşımları da kapsayarak analiz etti.
Koronavirüsü hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 275 milyonun üzerine çıktı. En çok paylaşım adedi sırasıyla Japonya, ABD ve Güney Kore lokasyonlarından yapıldığı bildirildi.
En çok paylaşım yapan ülkeler: Japonya: yüzde 23,13, Amerika: yüzde 22,53, Güney Kore: yüzde 3,52,Britanya: yüzde3,33, Fransa: yüzde 3,15, Brezilya: yüzde 3,10, Çin: yüzde 2,97, Malezya: yüzde 2,60, Tayvan: yüzde 2,34, İtalya: yüzde 2,31,Türkiye: yüzde 2,20 oldu.
Dünya genelinde 275 milyon koronavirüs paylaşımı
Tüm dünyayı paniğe sürükleyen koronavirüsü ile ilgili sosyal medyada bu zamana kadar toplam 275 milyon paylaşım gerçekleştirildi. Bu paylaşımların; 41 milyon 272 bin 779’unu Japonya, 37 milyon 932 bin 712’sini Amerika, 5 milyon 581 bin 751 tanesini Çin, 3 milyon 597 bin 707 tanesini İtalya ve 6 milyon 506 bin 597 tanesi de Türkiye’den yapıldı.
Öte yandan Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinde ise 747 bin 862 paylaşım gerçekleştirildi.
Türkiye’deki paylaşımlarda öne çıkan konular
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 11 Mart akşamı Türkiye’de bir vatandaşta virüsün tespit edildiğini açıklaması sonrasında endişe ve panik duyulmasının ardından okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi gerektiği, kolonya satışlarının patlaması ve fiyatlarının artması ile birlikte marketlerin yağmalanmasının şok etkisiyle karşılanması, insanların toplu taşımadan kaçınarak, işyerlerine kendi araçlarıyla gitmeye başlaması üzerine trafiğin artması
Ülkenin böyle bir hastalığa hazır olmadığı; İran, İtalya ve Çin seferlerinin durdurulması gerektiği dair paylaşımlar ön plana çıktı.
Paylaşımların cinsiyet dağılımı
Konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı mecralar incelendiğinde, dünya genelinde paylaşım yapan kullanıcıların yüzde 46’sı kadın, yüzde 54’ü erkek olarak belirtilirken, Türkiye’de paylaşım yapan kullanıcıların yüzde 35’i kadın, yüzde 65’i erkek kullanıcılardan oluştuğu kaydedildi.
En çok sağlık ve ticaret sektörü konuşuldu
Koronavirüsü ile ilgili paylaşımlarda en çok bahsi geçen sektörlere bakıldığında sağlık sektörü 6 milyonun üzerinde paylaşımla ilk sırada yer alırken, ticaret sektörü de 5 milyon paylaşımla ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan, sağlık sektörü ile ilgili paylaşımlarda ise maske 249 bin 306, kolonya 80 bin 443, vitamin 15 bin 965, eldiven 8 bin, sarımsak 7 bin 568 ve anti bakteriyel jeller de 4 bin 95 paylaşım aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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