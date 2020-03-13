Biga Belediyesi’nden koronavirüs tedbirleri

Biga Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları başlatırken, sosyal ve kültürel faaliyetlerini erteledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen 'koronavirüs' toplantısının ardından açıklanan tedbirlerle birlikte tüm il ve ilçelerde halkın bir araya geleceği sosyal ve kültürel faaliyetler yerel yönetimlerce iptal edilirken, dezenfekte çalışmaları başladı.

Biga Belediyesi de Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası kurslar, kültürel ve sportif etkinlikler, konferans ve toplantılar, Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki eğitim ileri bir tarihe kadar erteledi. Biga Belediyesi ayrıca hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşları için iki ay boyunca su kesintisi yapmayacağını duyurdu. Belediye ekipleri ise ilçenin dört bir yanında salgın hastalıklara karşı önleyici tedbir oluşturmak maksadıyla dezenfekte çalışmalarına başladı. Cuma namazından önce camileri dezenfekte eden ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı şehir içi minibüsleri, Ağaköy midibüsleri, köy minibüsleri, belediye araçları, durak, park ve yeşil alanlar ile birlikte, huzurevi, adliye, aile sağlığı merkezi, çöp konteynerleri ve kapalı pazaryerini dezenfekte ediyor. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, paniğe kapılmadan, uzmanların direktiflerine dikkatle uyarak virüsten korunmak amacı ile her zamankinden daha hassas ve tedbirli davranılması tavsiyesinde bulundu.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ilk koronavirüsü olayının açıklanmasının ardından hızlıca harekete geçtik. Bizim, ilçemizdeki birinci önceliğimiz kıymetli vatandaşlarımızın sağlıdır. Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün birkaç vaka ile birlikte ülkemizde de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs ile ilgili toplantıda bir takım tedbirler açıklandı. Biz de yerel yönetimler olarak Biga’mızda tedbirlerimizi aldık ve belediyemizde yaptığımız toplantı sonrası harekete geçtik. Geçtiğimiz ay okul, park ve toplu taşıma araçlarımızda bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışması yapmıştık. Şimdi de ekiplerimizle birlikte ilçemizin her yerinde ve özellikle risk oluşturabilecek noktalarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar düzenli olarak ve hız kesmeden devam edecek. Hemşehrilerimiz müsterih oldukları gibi ben vatandaşlarımızdan özellikle Sağlık Bakanlığı’mızın yaptığı önlem ve kurallara uymalarını rica ediyorum. Bilhassa bilgi kirliliği ve panik havasından uzak durarak devletimizin açıklamalarını takip etmelerini istiyorum. Ayrıca dünyayı sarsan koronovirüs krizine karşı profesyonelce bir çalışma yürüten ve çok önceden gerekli önlemli alan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

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