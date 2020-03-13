18 Mart törenlerine korona virüs engeli

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–18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü tören programında bazı etkinlikler korona virüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Her yıl binlerce insanın katıldığı stadyum programı da iptal edilen etkinlikler arasında.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ile 14.30’da Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek tören programlarının icra edilmesine karar verildiği, İl Anma Komitesince planlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.Yıl Dönümü tören program ve etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

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