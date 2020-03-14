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Şehitler Abidesi´nde 18 Mart törenleri öncesi `koronavirüs´ önlemi

DHA

Şehitler Abidesi´nde 18 Mart törenleri öncesi `koronavirüs´ önlemi


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105´inci yıl dönümü nedeniyle tek törenin yapılacağı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluğundaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105´inci yıl dönümü törenleri öncesinde, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Dezenfekte işlemi, tören gününe kadar özel kıyafet giyen ekipler tarafından her gün yapılacak.
Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıltılacak.
Öte yandan, Tarihi Yarımada'daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.
TÖREN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla yapılacak törenin gerçekleştirileceği alanda hazırlıklar da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilerin bulunacağı platformun kurulum çalışmaları başladı. Sembolik mezarlıkların temizliği ile bakımı yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına şakayık çiçekleri dikildi.
Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için seyir terası oluşturuldu.
Konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ile görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi gelecek hafta Çarşamba günü düzenlenecek olan törenlere hazır hale gelecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-03-14 13:38:40

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