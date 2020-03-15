Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı



Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Tamer Taşören'in cansız bedenine, Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldı.

Bozcaada ilçesinde Tamer Taşören, dün teknesi ile avlanmak için denize açıldı. Arkadaşları dünden bu yana Tamer Taşören'e ulaşamayınca bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler, Taşören'i arama çalışmasını sürdürdüğü sırada vatandaşlar ise Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne görüp ihbarda bulundu.

Teknenin karaya vurduğu bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve 2 dalgıç adam çalışma başlattı. Plajın yaklaşık 1 kilometre uzağında kıyıda Tamer Taşören'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Taşören'in cenazesi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2020-03-15 19:21:14



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