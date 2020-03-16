Çanakkale'de doğa sporları kulübü üyelerinden şehitlik ziyareti



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Rotamız Çırpılar ve Doğa Sporları Kulübü (ROÇDAK) üyesi 70 kişi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 105'inci yılı nedeniyle şehitlikleri ziyaret etti.

ROÇDAK üyeleri, Çanakkale ROÇDAK Kulüp Başkanı Mustafa Göçmen´in önderliğinde Tarihi Alan'daki Bigalı köyünde buluştu. Atatürk Evi'ni ziyaret eden grup, 57. Alay yürüyüş yolu güzergahı üzerinden Conkbayırı´na kadar yürüdü. Çanakkale ve Gelibolu üyelerinden oluşan grup, burada saygı duruşunda bulundu. Alan Kılavuzu Yüksel Kılıç tarafından grup üyelerine anlatım yapıldı. Ardından Gelibolu üyelerinden Bünyamin Turan şiir okudu. Yürüyerek Anzak Koyu'na inen grup üyeleri, şehitlikleri ziyaret etti ve dua okudu.

ROÇDAK Başkanı Mustafa Göçmen, "Bugün, vefa borcumuz olan şehitlerimiz için üyelerimizle birlikte buradayız. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 105'inci yılı etkinlikleri haftasında, bizlere bir vatan ve daha güzel bir gelecek bırakmak için canlarını hiç düşünmeden veren atalarımız için burada olmanın huzuru içindeyiz, ruhları şad olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2020-03-16 11:47:44



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