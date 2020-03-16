Çanakkale´de kaçak içki operasyonu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ezine´de F.D.K. ve G.K'ye ait işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda toplam 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

İşletme sahipleri F.D.K. ve G.K., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-03-16 17:08:23



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