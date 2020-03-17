Bu market eldiven takmayana ekmek satmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu market eldiven takmayana ekmek satmıyor

İHA

Bu market eldiven takmayana ekmek satmıyor

Çanakkale’de 3 yıldır market işletmeciliği yapan Fatih Altınay, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı tedbir aldı. Markete ekmek almak için gelen vatandaşlara hijyen kurallarını hatırlatan Altınay, vatandaşlara ekmekleri dolap kapağına astığı eldivenlerle aldırıyor.
Çin’de meydana gelen korona virüsü bütün dünyada etkili oldu. Avrupa ülkelerinden peş peşe gelen ölüm haberleriyle herkes tedirginlik yaşıyor. Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüsüne karşı vatandaşlar kendilerince tedbir almaya devam ediyor. Çanakkale’de 3 yıldır market işletmeciliği yapan Fatih Altınay, 3 gün önce başlattığı uygulama ile açıkta satılan ekmeklere elle temas edilmemesi için dolaplara eldiven taktı. Bu uygulamadan son derece memnun olan müşteriler marketten ekmek alacakları zaman önce eldivenlerini giyiyor, sonra da istedikleri ekmekleri gönül rahatlığıyla alıp torbasına koyuyor.
Yalnızca bu uygulamayla da kalmadığını belirten Fatih Altınay, geçtiğimiz günlerde marketinin tamamını dezenfekte ettirdiğini söyledi. Yaşanan tedirginliklerin Türkiye’de de arttığını belirten Altınay, “Türkiye’de vaka sayısı artınca insanlar biraz tedirgin olmaya başladı. Bununla birlikte biz de elimizden ne gelir diye düşündük. Ekmek alırken eldiven kullanılması konusunda insanları teşvik etmek istedik. Olumlu tepkiler aldık. Herkes bu uygulamadan memnun. Fikri kendimiz ürettik. Temiz eldiven ve kirli eldiven bölümü oluşturduk. ‘Elinizle değil, gözünüzle seçin’ diye de bir ikaz yazısı astık. Böyle bir uygulamaya geçme kararı aldık. Şu an virüsle mücadele ediyoruz. Marketimizi de dezenfekte ettik. Açık ürünlere karşı hassas bir tutum içerisindeyiz. Umarım başarılı oluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÇANAKKALE Koronavirüs, cezaevindeki temizlik malzemesi üretimini ikiye katladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE Koronavirüs, cezaevindeki ...
Çanakkale´de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale´de kaçak içki operasyonu
Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine koronavirüs iptali
YEREL HABERLER Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine ...
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak içki operasyonu
105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs engeli Şehitler Abidesi’ndeki anma töreni iptal
YEREL HABERLER 105 yıllık şehitleri anma törenine koronavirüs ...
(Görüntülü) Şehit mezarlarına kırmızı-beyaz 11 bin şakayık dikildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit mezarlarına kırmızı-beyaz 11 bin ...
Çanakkale'de doğa sporları kulübü üyelerinden şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Çanakkale'de doğa sporları kulübü üyelerinden ...
Şehit mezarlarına kırmızı-beyaz 11 bin şakayık dikildi
YEREL HABERLER Şehit mezarlarına kırmızı-beyaz 11 bin şakayık ...
I. Murad yaptırmıştı, 635 yıldır ibadet ediliyor
YEREL HABERLER I. Murad yaptırmıştı, 635 yıldır ibadet ediliyor
Ada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Ada seferlerine fırtına engeli
(Görüntülü) Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gökçeada ile Güney Marmara hattında ...
(Görüntülü) Liseli Dilara, babasına böbreğini vermeye hazırlanırken organ bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Liseli Dilara, babasına böbreğini vermeye ...
Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri iptal
YEREL HABERLER Gökçeada ile Güney Marmara hattında feribot seferleri ...
Liseli Dilara, babasına böbreğini vermeye hazırlanırken organ bulundu
YEREL HABERLER Liseli Dilara, babasına böbreğini vermeye ...
(Görüntülü) Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bozcaada'da teknesiyle denize açılan ...
Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız ...
(Görüntülü) Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine poyraz engeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine ...
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine poyraz engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine poyraz ...
Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar Bu da ayakkabı tamir sırası
YEREL HABERLER Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X