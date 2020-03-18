Çanakkale Deniz Zaferi´nin 105´inci yılı törenle kutlandı



Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105´inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk´ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Şehitleri selamlamak için TCG Heybeliada´dan 21 pare top atışı yapıldı. Öte yandan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan törenler, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Her yıl törenlere katılan öğrenciler ise, okulların tatil olması nedeniyle bu yıl törende yer almadı. Yabancı konukların da törene katılmadığı görüldü. Tören için meydana gelen katılımcılar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle tokalaşmak yerine ellerini kalbinin üstüne götürerek selamlaştı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı´nda bulunan TCG Heybeliada'dan 21 pare top atışı yapıldı.

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. `Çanakkale Geçilmez´ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Öte yandan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan törenler, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-03-18 10:01:57



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