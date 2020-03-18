Çan’da 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Çan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören son buldu. Törene Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasî parti başkanları, STK temsilcileri katıldı.

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