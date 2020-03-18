Lapseki'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı kutlamaları

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü anma programı kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.

Hükumet Konağı bahçesinde yer alan Atatürk büstüne Lapseki Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemine binaen Umurbey Ordonat Grup Komutanlığına bağlı muvazzaf astsubay tarafından konuşma metni okundu. Anma programı 19 Mart Perşembe günü ilçe şehitliğinde devam edecek.

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