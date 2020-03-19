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(Görüntülü) Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi

DHA

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi. 

(Görüntülü) Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi. 
Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle kordon boyunda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler, kordon boyunu fırçalayarak temizledi. Vatandaşların bolca zaman geçirdiği Truva Atı?nın çevresi de ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale
2020-03-19 17:19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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