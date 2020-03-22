Burak GEZEN-Cemhan \u015eEN\/\u00c7ANAKKALE, (DHA)\u00c7ANAKKALE Bo\u011faz\u0131 ile Adalar hatt\u0131nda yolcu ve ara\u00e7 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131\u00a0yapan Gesta\u015f firmas\u0131, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ki\u015filerin feribota binerken kulland\u0131klar\u0131 Gestcard lar\u0131n\u0131\u00a0kullan\u0131ma kapatt\u0131, bilet sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 da durdurdu.\u00a0\u00a0Koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flar\u0131n soka\u011fa \u00e7\u0131kmas\u0131 yasaklan\u0131nca, \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131 ile Adalar hatt\u0131nda yolcu ve ara\u00e7 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan Gesta\u015f firmas\u0131 da, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flara feribot bileti sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 durdurdu. Gesta\u015f tan konuyla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada; \u00dclkemiz genelinde koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele kapsam\u0131nda 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ki\u015filere getirilen soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131yla birlikte, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ki\u015filerin kullan\u0131m\u0131na a\u00e7\u0131k olan 65+ Gestcardlar t\u00fcm hatlar\u0131m\u0131zda ge\u00e7i\u015flere kapat\u0131lm\u0131\u015f olup, 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc indirimleri uygulamadan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r denildi.\u00d6te yandan, \u00c7anakkale de koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 al\u0131nan tedbirler\u00a0kapsam\u0131nda, yolcu sirk\u00fclasyonunun fazla oldu\u011fu\u00a0\u00c7anakkale-Eceabat, \u00c7anakkale-Kilitbahir ve\u00a0Geyikli-Bozcaada hatlar\u0131nda\u00a0ge\u00e7ici s\u00fcreyle feribot sefer say\u0131lar\u0131 azalt\u0131ld\u0131.\u00a0N\u0130KAH T\u00d6RENLER\u0130NE KATILIM 10 K\u0130\u015e\u0130YLE SINIRLANDIRILDI\u00c7anakkale Belediyesi, koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 karar do\u011frultusunda, nikahlar\u0131n 2\u00a0\u015fahit e\u015fli\u011finde k\u0131y\u0131labilece\u011fini, nikah an\u0131nda \u00e7iftlerin sadece anne, baba ve karde\u015fleri gibi birinci derece akrabalar\u0131 bulunabilece\u011fini ve nikah t\u00f6renine kat\u0131l\u0131m\u0131n en fazla 10 ki\u015fi ile s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Nikah t\u00f6renine kat\u0131lacaklar\u00a0ise maske ve eldiven takmalar\u0131 konusunda uyar\u0131ld\u0131.FOTO\u011eRAFLDHA-Genel T\u00fcrkiye-\u00c7anakkale \/ Merkez Burak GEZEN-Cemhan \u015eEN2020-03-22 14:55:04