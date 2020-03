(Görüntülü) Çanakkale'deki camilerde koronavirüsün son bulması için dua okundu

ÇANAKKALE'deki camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda Çanakkale'deki camilerin minarelerinden yatsı ezanından sonra dua okundu.

İl merkezinde bulunan Arslanca Camiinde yapılan duada şöyle denildi:

"Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2020-03-23 23:17:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.