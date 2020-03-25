Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' bilgilendirmesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polis ekipleri, koronavirüse karşı yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, koronavirüse karşı ülke genelinde uygulanan tedbirler kapsamında kentte yolcu taşımacılığı yapılan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma ve yüzde 50 yolcu kapasitesini aşmama hususlarında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, sürücülere fazla yolcu almayarak tedbirlere katılma konusunda uyarılarda bulunurken, yolculara da koronavirüs önlemleri hakkında detaylı bilgi verdi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-03-25 12:55:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.