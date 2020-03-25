Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖKÇEADA'YA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 10.00'da yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-03-25 18:22:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.