Ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, “26.03.2020 Perşembe günü KabatepeGökçeada hattında olumsuz hava şartları sebebiyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 10.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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