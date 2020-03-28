Çanakkale'de trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına 'evde kal' yazısı yansıtıldı.

Çanakkale Belediyesi'nce, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhalarına uyarı yazıları yansıtıldı. Bu kapsamda kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'evde kal' yazısı ile karşılaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2020-03-28 11:08:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.