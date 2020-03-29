Çanakkaleli muhtardan korona şiiri

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Oğlanalan köyünün muhtarı Mustafa Seyhan, korona virüs için şiir yazarak sosyal medya hesabında paylaştı. Muhtar Seyhan'ın şiiri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

'Üzmeyin muhtarları' isimli şiiriyle köylülerine ve vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapan Muhtar Mustafa Seyhan, eserinin bir bölümünde "Evde kal dedikçe köylü dışarıda geziyor. / İnsan bunları her gün uyarmaktan beziyor. Vatandaş laf anlamaz, muhtarı çok üzüyor. / Evde kal vatandaş üzmeyin şu muhtarı" diyerek bu süreçte yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Çok sayıda beğeni alan paylaşımın altına yorumda bulunan bazı köylüler, "Yaşa muhtar döktürmüşsün yine", "Muhtar yine efkârlanmışsın" şeklinde yorumlar yaparak Mustafa Seyhan'a destek mesajı yayımladılar.

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