Çanakkale´de kordon boyu polis barikatlarıyla kapatıldı

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de kordon boyu, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis barikatlarıyla kapatıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de salgını önleme için birçok önlem alındı, vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunuldu. Salgının önüne geçilmesi için 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı.

Çanakkale´de ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kordon boyu polis barikatlarıyla kapatılarak, vatandaşların girişi yasaklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2020-03-30 10:21:51



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