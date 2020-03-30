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Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

DHA

Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇAN (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Maltepe köyünde bugün sabah saatlerinde yaşlı bir kadın, hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de dün koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünün giriş ve çıkışında önlem alan jandarma ekipleri, görevliler dışında hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor. Vatandaşların evlerine çekildiği, sessizliğin hakim olduğu köye, bugün sabah saatlerinde ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı bir kadın hastayı alıp, pandemi hastanesi ilan edilen Çan Devlet Hastanesi'ne götürdü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-03-30 10:49:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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