'Karantina kararını duyup önceden köyü terk ettiler' iddialarına kaymakamlıktan yalanlama

Korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde, bazı vatandaşların alınan karantina kararından hemen önce duyum alarak köyü terk ettiğine yönelik iddialar Çan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile yalanlandı.

Çan Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada bazı basın kuruluşlarında konuyla ilgili gerçek dışı haberlerin yapıldığı belirtilerek, "Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2020 saat 18.00'da toplanarak korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bulaşın önlenmesi halk sağlığının korunması amacıyla ilçemize bağlı Maltepe köyünde saat 22.00 itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Karantina kararının alındığı saat 18.00 itibarı ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Köyün giriş ve çıkışları kontrol altına alınmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı alındıktan sonra İlçe Sağlık Müdürü tarafından Maltepe köyü Muhtarı bilgilendirilmiştir. Muhtar da vatandaşlarımızı bilgilendirmiştir. Karantina kararı alınır alınmaz Çan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından saat 18.00 itibariyle Maltepe köyümüzde gerekli denetim ve kontrol faaliyeti başlamıştır. Karantinanın başlamasından önce köyden ayrılarak ilçe merkezi ve başka köylere giden Maltepe köylü vatandaşımız bulunmamaktadır" denildi.



Asılsız haber yapanlara suç duyurusu

Yapılan açıklamada köyde gerekli her türlü önlemin alındığı vurgulanarak, "Normalde 397 kişinin yaşadığı Maltepe köyünde şuan itibariyle 400'ün üzerinde vatandaşımızın yaşamını sürdürdüğü İlçe Jandarma Komutanlığımız ekipleri ve köy muhtarımızca tespit ve teyit edilmiştir. İddia edildiği gibi Maltepe köyünde yaşayan köylü vatandaşlarımızın köyü terk etmeleri, başka yerlere gittikleri iddiası gerçek dışı ve asılsızdır. Bugünkü bazı basın yayın organlarında Maltepe köyündeki köylülerimizin karantina saatinden önce köyü terk ettikleri, köyün boşaldığı, köyde 35 hane kaldığı gibi iddialar tamamen gerçek dışı ve asılsızdır. Bu asılsız ve gerçek dışı haberi yapanlar hakkında Çan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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