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ÇOMÜ'de fakülte sayısı 18 oldu

İHA

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) fakülte sayısı 18'e yükseldi.

ÇOMÜ'de fakülte sayısı 18 oldu

Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) fakülte sayısı 18’e yükseldi.
28 Mart 2020 tarih ve 31 bin 82 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki Karar” ile Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı ve yerine Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu. Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun fakülte olması ile ilgili konuşan Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdür V. Doç. Dr. Mine Çardak, “Bu süreçte desteğini ve ilgisini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat olmak üzere okulumuzun tüm öğretim elemanlarına, idari personeline ve emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.
"İnsanlığın yararına bilgi üretmeye çalışacağız"
Açıklamasına "Daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Çardak, “Yeni adı ve statüsü ile Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bünyesinde Gıda Teknolojisi ile Sağlık Yönetimi Bölümleri olmak üzere 2 lisans bölümü ile 232 öğrencinin eğitim gördüğü aynı zamanda Balıkçılık Teknolojisi, Enerji İşletmeleri Yönetimi, Müzecilik ve Kültürel Miras, Moda Tasarımı ve Sosyal Hizmetler Bölümleri ile akademik faaliyetlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı bu kararla başlayan yeni dönemde, fakülte statüsü ile bilimsel ve akademik çalışmalarımız şimdiye kadar olduğu gibi güçlü bir motivasyonla hızla devam edecektir. Geçen dönemde lisans eğitimi veren bir yüksek eğitim kurumu olmanın bütün sorumluluk ve görevlerini harfiyen yerine getirmeye çalıştığımız gibi yeni dönemde de ilkelerimizden sapmaksızın gelişmeye, daha çok çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Fakülte olmanın psikolojik algısı ve uygulamaya dönük tüm avantajlarını elde etmenin yanında yüksekokul olmanın güçlü yanlarını da kaybetmeksizin tüm paydaşlarımızı olumlu etkileyerek üniversitemiz ve ülkemize önemli kazanımlar sağlamaya aynı zamanda insanlığın yararına bilgi üretmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.
Amaçlarının kurumsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebilecek eğitim programlarıyla, iş dünyasında hızlı çözümler üreten, analitik düşünebilen, çok yönlü etkin iletişim becerilerine sahip ve disiplinler arası çalışabilen bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Müdür V. Çardak, “Tüm bu unsurlar dikkate alındığında alınan bu kararın öncelikle üniversitemize, bölgemize ve ülkemize sosyal, ekonomik ve bilimsel anlamda önemli kazanımlar sağlamasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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