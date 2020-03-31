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Biga Belediyesi’nden dezenfekte seferberliği

İHA

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Biga Belediyesi’nden dezenfekte seferberliği

Biga Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı mücadele her yönüyle devam ediyor. Biga Belediyesi 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. ‘Evde Kal’ çağrısını yineleyen Biga Belediyesi, ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak yerine getirirken, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin ana halteri olan İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi yol ve kaldırımlarıyla birlikte baştan sona mikrop ve virüsleri yok eden antibakteriyel özelliğe sahip köpüklü suyla yıkadı. Adeta dezenfekte seferberliği ilan eden Biga Belediyesi, temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da sahada yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekibe eşlik ederek, hem kolaylıklar diledi hem de teşekkür etti.
İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise 1 ve 2 Nolu Sanayi Sitesi’nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.
Çalışmaların gece gündüz hummalı şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Başkan Bülent Erdoğan, “Koronavirüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ilk ekiple ilçemizdeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Kapalı pazar yerimizi, duraklarımızı, toplu taşıma araçlarımızı ve Biga ve bölgemizin sebze meyve tedarik eden halimizi ekiplerimiz dezenfekte etti. Yine minibüs duraklarımıza ve pazar yerimize dezenfektan jel koyduk. Ayrıca hastane, emniyet ve vefa destek ekiplerimize yönelik maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiyoruz. Bugün de ilçemizin bir ucundan diğer ucuna İstiklal, Çan ve Muammer Aksoy caddelerinde yıkama ve dezenfekte yaptık. Yarın da İnönü Caddesini yıkayıp dezenfekte edeceğiz. Bütün birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktır. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan evde kal çağrımızı yineliyoruz. Rabbimden hemşehrilerime sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum” diye konuştu.

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