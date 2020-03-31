AK Partili Turan’dan ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına davet

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korana (Covid19) virüsüyle mücadele kapsamında, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla ilaç, tıbbî ekipman ihtiyaçlarının karşılanması ve işini kaybedenlere destek verilmesi maksadıyla başlattığı kampanyaya Çanakkalelileri de davet etti.

Türkiye’nin birlik ve beraberlikte rüşdünü ispatladığını belirten Turan, “Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Covid19 virüsüne karşı yine hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğinden hiç şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Milli Dayanışma’ kampanyasına iş adamlarımızın, hemşehrilerimizin, il ve ilçe teşkilatlarımızın katılmalarını bekliyoruz. Çanakkale’ye yakışır bir duruş ile devletimizin arkasında dimdik durmamız gerekiyor. Toplumsal beklentiler ve talep doğrultusunda ortaya çıkan bu durum ülkemizde ilk defa gerçekleşmiyor. Milletimizin yardım sever kimliği her zaman kendini gösteriyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber bizlerde bu kampanyaya destek olacağız” dedi.

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