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Çanakkale'de 7 bin 132 vatandaşın çağrısı cevaplandı

DHA

Çanakkale'de 7 bin 132 vatandaşın çağrısı cevaplandı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından valilik tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bugüne kadar 7 bin 132 vatandaşın çağrısını cevapladı.
Çanakkale'de İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı gereği, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda Çanakkale Valiliği tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezleri'ne yönlendirilerek, ihtiyaçları karşılanıyor.
Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 09.00'dan 30 Mart Pazartesi günü saat 16.30'a kadar, 'Vefa' çalışmaları kapsamında Çanakkale'de toplam 7 bin 132 vatandaşın çağrısı cevaplandı. Yapılan aramalar kapsamında: 2 bin 329'u sağlık, 947'si emniyet, 328'i jandarma, 3 bin 528 diğer maaş ve banka işlemleri, gıda desteği, banka işlemleri, ilaç alımı, su kartı yükleme, temizlik hizmetleriyle ilgili konularda vatandaşlara yardım edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde Vefa Sosyal Destek Çalışma Grubu'nun çalışmaları için başta Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi olmak özere tüm paydaş kurumlardan toplamda 105 araç, 118 şoför, 120 araç içi destek personeli, 91 yardımcı personel görevlendirildi. Çağrı karşılamak için 28 personel olmak üzere toplam 357 personel görevlendirildi. Ayrıca, merkez ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 65 yaş ve üzeri olup, hanede tek yaşayan, kronik rahatsızlıkları ve hanede öğrencisi bulunan yardıma muhtaç toplam 611 vatandaşa, 6 araç ve 12 personel ile uzun süreli ihtiyacı giderecek miktarda temel gıda ve temizlik paketi teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-03-31 19:22:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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