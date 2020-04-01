Bayramiç pazarı, koronavirüse rağmen dolup taştı

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kurulan halk pazarına, akın eden vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini dikkate almadan, alışveriş yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, çıkmaları halinde de sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrıları yapılırken, Bayramiç ilçesinde bugün kurulan halk pazarı, yoğun bir gün yaşadı. 82 köyden gelen vatandaşların doldurduğu pazarda, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

Banka önlerindeki ATM'lerden para çekmek isteyenler ise yan yana durarak, sıralarını bekledi. Bayramiç Kaymakamlığı'nca, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşların pazar yerini terk etmeleri istendi. Anonslara rağmen vatandaşlar alışverişlerine devam etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-04-01 14:30:51



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