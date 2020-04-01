Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ile Kabatepe'den ise saat 10.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-04-01 21:08:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.