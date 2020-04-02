Çanakkale’ye dolu yağdı

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Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Çanakkale il genelinde sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Bugün, 15.30 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı kısa sürelide olsa hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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