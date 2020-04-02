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Çan'da korona virüse sıkı tedbir

İHA

Çan Belediyesi'ne bağlı ekipler, korana virüsü tedbirleri kapsamında ilçe sokaklarını dezenfekte ederek, yollara korana 'ya karşı uyarıcı etiketler yapıştırdı. Üzerinde 'Evde kal', 'elini yüzüne sürme', 'Sağlığınız için evde kal' gibi uyarılar bulunan etiketler, Çan'ın cadde ve sokaklarında yerini aldı.

Çan'da korona virüse sıkı tedbir

Çan Belediyesi’ne bağlı ekipler, korana virüsü tedbirleri kapsamında ilçe sokaklarını dezenfekte ederek, yollara korana ’ya karşı uyarıcı etiketler yapıştırdı. Üzerinde ‘Evde kal’, ‘elini yüzüne sürme’, ‘Sağlığınız için evde kal’ gibi uyarılar bulunan etiketler, Çan’ın cadde ve sokaklarında yerini aldı.
Korana virüsü tedbirleri kapsamında İlçenin tüm sokaklarını dezenfekte ederek, yollara korana ’ya karşı uyarıcı etiketler yapıştıran Çan Belediyesi ekipleri, vatandaşı bu zor günlerde tedbirli olmaya davet ediyor. Üzerinde ‘Evde kal’, ‘elini yüzüne sürme’, ‘Sağlığınız için evde kal’ gibi uyarılar bulunan etiketler, Çan’ın cadde ve sokaklarına yapıştıran ekiplerin ardından, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bu sıkıntılı zamanlarda ‘bilinçli ve duyarlı’ vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizin tüm sokak ve caddelerini çalışanlarımız ile dezenfekte edip halkımızın yanındayız. Ülkemizde görülen Korona virüs ’ten sonra ilçemizde tüm önlemleri alarak, halkımızı bilinçlendiriyoruz. Bu süreç içerisinde bilinçli ve duyarlı bir vatandaş olarak lütfen korona virüs ile mücadele de hijyen kurallarına uyalım. Çan Belediyesi olarak sorumluluk duygusu ve anlayışı ile cadde ve sokaklarımızda bulunan yaya yollarımıza bilgilendirme amaçlı etiketler yapıştırdık. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacı ile Çan Belediyesi Otobüs Terminal alanı, Çan Devlet Hastanesi ve çevresi, şehir içi duraklar, yeşil alanlar, iş yerleri, yaya köprüsü, çöp konteynerleri ekiplerimiz tarafından mini atomizer aracı ile dezenfekte ve ilaçlama faaliyeti sürdürülmektedir” dedi.

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